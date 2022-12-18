Как защитить ваш профиль Telegram от угона мошенниками

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал план действий для защиты вашего аккаунта в Telegram от кражи. Его слова цитирует агентство "Прайм".

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По его словам, мошенники рассылают различные ссылки на фишинговые сайты, где человека просят ввести данные для входа в мессенджер. Эксперт объяснил, что такие сообщения могут, например, приходить под предлогом дарения подписки на Telegram Premium, которая сама по себе стоит денег.

Голованов пояснил, что неосторожность может привести к потере аккаунта и использовании вашей личной переписки. Кроме того, добавил он, это будет способствовать дальнейшему распространению угрозы. После кражи персональных данных таким образом злоумышленники пишут контактам жертвы, чтобы те, например, перевели деньги больному ребенку (просьба, само собой, происходит от лица жертвы).