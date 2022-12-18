Искусственный интеллект "отправили" изучать поведение воды

Вода озадачивала ученых на протяжении десятилетий. Последние лет 30 лет они предполагали, что при охлаждении до очень низкой температуры, например -100 градусов по Цельсию, вода может разделяться на две жидкие фазы с разной плотностью. Подобно нефти и воде, эти фазы не смешиваются и могут помочь объяснить некоторые другие странности поведения воды, например, то, что она становится менее плотной по мере охлаждения.