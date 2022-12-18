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1 час назад

Искусственный интеллект "отправили" изучать поведение воды

Ferra.ru

Новое исследование, проведенное в Технологическом институте Джорджии, использует модели машинного обучения для лучшего понимания фазовых изменений воды, что открывает новые возможности для лучшего теоретического понимания различных веществ.

Искусственный интеллект "отправили" изучать поведение воды
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вода озадачивала ученых на протяжении десятилетий. Последние лет 30 лет они предполагали, что при охлаждении до очень низкой температуры, например -100 градусов по Цельсию, вода может разделяться на две жидкие фазы с разной плотностью. Подобно нефти и воде, эти фазы не смешиваются и могут помочь объяснить некоторые другие странности поведения воды, например, то, что она становится менее плотной по мере охлаждения.

Однако изучить это явление в лаборатории практически невозможно, поскольку при таких низких температурах вода быстро кристаллизуется в лед.

С помощью новой методики исследователи нашли убедительные вычислительные доказательства в поддержку перехода воды в жидкое состояние, которые могут быть применены к реальным системам, использующим воду для работы.

"Мы делаем это с помощью очень подробных расчетов квантовой химии, которые пытаемся максимально приблизить к реальной физике и физической химии воды", - сказал Томас Гартнер, доцент Школы химической и биомолекулярной инженерии Технологического института Джорджии.

"Это первый раз, когда кто-то смог изучить этот переход с такой степенью точности".

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