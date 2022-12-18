Роскосмос сообщил о снижении температуры корабля «Союз МС-22»

Температурный режим в пилотируемом корабле «Союз МС-22», в котором произошла разгерметизация радиатора внешней системы терморегулирования, снижается, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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По сообщению пресс-службы, температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря вмешательству специалистов ЦУП, оставаясь в заданных пределах, корабль планируют осмотреть с помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS, результаты передадут на Землю в понедельник утром, передает ТАСС.

Ранее в Роскосмосе допустили, что в связи с неисправностью системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к Международной космической станции может состояться раньше плана.

Напомним, российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».