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54 минуты назад

На Байконуре пройдут испытания системы управления ракеты "Союз"

Газета.Ruиещё 1

На космодроме Байконур пройдет испытание системы управления ракеты «Союз». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

На Байконуре пройдут испытания системы управления ракеты «Союз»
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»Пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»

По данным «Роскосмоса», на стартовый комплекс площадки космодрома была вывезена ракета «Союз-2.1а». С ее помощью специалисты проведут испытания бортовых систем управления ракет «Союз». Будет проверена правильность их функционирования, подготовка к пуску.

«Комплексные испытания системы на стартовом комплексе не предусматривают заправки ракеты «Союз-2.1а» компонентами топлива. В ходе них планируется проверить работоспособность аппаратуры в связке с ракетой, а также ее готовность обеспечить подготовку к пуску и пуск ракеты», — пояснили в пресс-службе.

В феврале планируется использовать ракету для запуска грузового корабля «Прогресс МС-22» к Международной космической станции в феврале 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Роскосмосу» необходим месяц для отправки к МКС корабля-спасателя «Союза МС-23».

Наука и техника,Роскосмос,
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