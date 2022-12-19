На Байконуре пройдут испытания системы управления ракеты "Союз"

«Комплексные испытания системы на стартовом комплексе не предусматривают заправки ракеты «Союз-2.1а» компонентами топлива. В ходе них планируется проверить работоспособность аппаратуры в связке с ракетой, а также ее готовность обеспечить подготовку к пуску и пуск ракеты», — пояснили в пресс-службе.