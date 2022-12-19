На Байконуре пройдут испытания системы управления ракеты "Союз"

На космодроме Байконур пройдет испытание системы управления ракеты «Союз». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
По данным «Роскосмоса», на стартовый комплекс площадки космодрома была вывезена ракета «Союз-2.1а». С ее помощью специалисты проведут испытания бортовых систем управления ракет «Союз». Будет проверена правильность их функционирования, подготовка к пуску.
«Комплексные испытания системы на стартовом комплексе не предусматривают заправки ракеты «Союз-2.1а» компонентами топлива. В ходе них планируется проверить работоспособность аппаратуры в связке с ракетой, а также ее готовность обеспечить подготовку к пуску и пуск ракеты», — пояснили в пресс-службе.
В феврале планируется использовать ракету для запуска грузового корабля «Прогресс МС-22» к Международной космической станции в феврале 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Роскосмосу» необходим месяц для отправки к МКС корабля-спасателя «Союза МС-23».