В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Три условия, при которых солнечная буря будет опасна для Земли

Ferra.ru

Первая в истории солнечная вспышка произошла в 1859 году. Обнаружил её Ричард Кэррингтон - астроном, который наблюдал за Солнцем. И в результате человечество после этой вспышки столкнулось с самой сильной за всё время геомагнитной бурей.

Три условия, при которых солнечная буря будет опасна для Земли
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сейчас учёные наблюдают за Солнцем благодаря обсерваториям и спутникам. В большинстве случаев вспышки на Солнце и выбросы коронального вещества не угрожают планете. В основном эти вспышки и выбросы даже не достигают Земли, а те, что долетают, никакого ущерба причинить не могут.

Тем не менее при сочетании трёх факторов для людей может возникнуть серьёзная угроза.

Необходимое магнитное выстраивание геомагнитных бурь по отношению к Земле. В ином случае для планеты солнечные бури не будут представлять опасности: в худшем случае они вызовут полярное сияние. Вообще такое выстраивание случается довольно редко.

Солнечные вспышки должны взаимодействовать с солнечной короной. Опаснее всего будет случай, при котором выброс коронарного вещества направлен будет к Земле и частицы станут двигаться с довольно большой скоростью. Множество электрической инфраструктуры. В частности, должно быть большое количество электрических катушек и контуров. Причём возникнет электрический заряд даже в том случае, если нет аккумулятора, генератора напряжения и если электронные устройства отключат. Могут в итоге выйти из строя электростанции, подстанции, и люди останутся без электричества. Прекратится и подача воды, тепла.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители