Три условия, при которых солнечная буря будет опасна для Земли

Первая в истории солнечная вспышка произошла в 1859 году. Обнаружил её Ричард Кэррингтон - астроном, который наблюдал за Солнцем. И в результате человечество после этой вспышки столкнулось с самой сильной за всё время геомагнитной бурей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сейчас учёные наблюдают за Солнцем благодаря обсерваториям и спутникам. В большинстве случаев вспышки на Солнце и выбросы коронального вещества не угрожают планете. В основном эти вспышки и выбросы даже не достигают Земли, а те, что долетают, никакого ущерба причинить не могут.

Тем не менее при сочетании трёх факторов для людей может возникнуть серьёзная угроза.

Необходимое магнитное выстраивание геомагнитных бурь по отношению к Земле. В ином случае для планеты солнечные бури не будут представлять опасности: в худшем случае они вызовут полярное сияние. Вообще такое выстраивание случается довольно редко.