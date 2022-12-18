Три условия, при которых солнечная буря будет опасна для Земли

Первая в истории солнечная вспышка произошла в 1859 году. Обнаружил её Ричард Кэррингтон - астроном, который наблюдал за Солнцем. И в результате человечество после этой вспышки столкнулось с самой сильной за всё время геомагнитной бурей.
Сейчас учёные наблюдают за Солнцем благодаря обсерваториям и спутникам. В большинстве случаев вспышки на Солнце и выбросы коронального вещества не угрожают планете. В основном эти вспышки и выбросы даже не достигают Земли, а те, что долетают, никакого ущерба причинить не могут.
Тем не менее при сочетании трёх факторов для людей может возникнуть серьёзная угроза.
Необходимое магнитное выстраивание геомагнитных бурь по отношению к Земле. В ином случае для планеты солнечные бури не будут представлять опасности: в худшем случае они вызовут полярное сияние. Вообще такое выстраивание случается довольно редко.
Солнечные вспышки должны взаимодействовать с солнечной короной. Опаснее всего будет случай, при котором выброс коронарного вещества направлен будет к Земле и частицы станут двигаться с довольно большой скоростью. Множество электрической инфраструктуры. В частности, должно быть большое количество электрических катушек и контуров. Причём возникнет электрический заряд даже в том случае, если нет аккумулятора, генератора напряжения и если электронные устройства отключат. Могут в итоге выйти из строя электростанции, подстанции, и люди останутся без электричества. Прекратится и подача воды, тепла.