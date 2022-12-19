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46 минут назад

В 2023 году Samsung представит самый недорогой ноутбук со складным экраном

Газета.Ruиещё 1

Samsung Electronics отложила выпуск своего первого ноутбука со складным OLED-экраном на 2023 год. Об этом сообщает портал Notebookcheck со ссылкой на отчет корейской компании.

Samsung выпустит ноутбук со складным экраном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ноутбук со складным экраном получит 17,3-дюймовую OLED-матрицу производства Samsung Display. Выход устройства совпадет с выпуском первого ноутбука HP с аналогичным 17-дюймовым складным экраном производства LG. Отмечается, что благодаря использованию дисплея производства дочерней компании, стартовая цена ноутбука Samsung окажется ниже, чем у конкурентов.

Вместе с тем первый ноутбук Samsung со складным дисплеем предложит самый большой экран в сложенном состоянии, диагональ которого составит 13,3 дюйма. Новинка от HP с 17-дюймовым экраном будет складываться в 11-дюймовое устройство.

На данный момент на рынке представлено два подобных ноутбука от Asus и Lenovo. Так, Asus ZenBook 17 Fold OLED складывается из 17 дюймов в 12,6-дюймовый ноутбук, в то время как Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 из 16,3-дюймового устройства — в 12-дюймовый ноутбук.

Ранее стало известно, что Apple начала разработку 20-дюймового MacBook со складным экраном.

Наука и техника,Samsung,Apple,
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