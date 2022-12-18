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1 час назад

Марсоход начнет выкладывать узор из образцов пород планеты

Ferra.ru

Марсоход NASA Perseverance скоро начнет размещать в тайниках образцы, которые он собрал за время своей миссии, в рамках программы по возвращению этих образцов на Землю. В течение месяца он будет “создавать” ломаную линию, выкладывая в контрольных точках пробирки, чтобы в дальнейшем их могли подобрать два дрона и отвезти к специальной ракете.

Марсоход начнет выкладывать узор из образцов пород планеты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На онлайн-брифинге представители проекта Perseverance сообщили, что марсоход планирует поместить первую из 10 трубок с образцами уже 19 декабря. Подтверждение того, что трубка была успешно помещена на поверхность, будет получено на снимках, полученных на следующий день.

Perseverance создает хранилище, которое может быть извлечено последующими миссиями в рамках кампании по возвращению образцов с Марса. В результате получиncz замысловатый узор из 10 контрольных точек с образцами, расположенными на расстоянии от 5 до 15 метров друг от друга.

Эти образцы заберут два вертолета-дрона, основанные на вертолете Ingenuity, который использовался в миссии Perseverance на Марсе.

Наука и техника,NASA,
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