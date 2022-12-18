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7 минут назад

Раскрыта новая схему мошенничества в Telegram

Илья Родин

Злоумышленники предпринимают попытки массовой кражи аккаунтов в Telegram, рассказали специалисты портала «Объясняем.рф» в своем официальном канале.

Раскрыта новая схему мошенничества в Telegram
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперты уточнили, что жулики рассылали пользователям от лица их знакомых сообщения об отправке «подарка» - подписки на «Telegram Premium»

В случае, если пользователь пытался получить подарок, срабатывала заложенная программа, и ему приходил код. После его ввода мошенники получали контроль над аккаунтом и в дальнейшем уже от имени этого аккаунта рассылали предложения другим пользователям из списка контактов.

Как защитить аккаунт в Telegram

Сотрудники портала напомнили, что отказ от перехода по сомнительным ссылкам позволит защитить себя от таких случаев. Кроме того, может помочь включение двухфакторной аутентификации.

Ранее сообщалось, что кибермошенники начали обманывать пользователей интернет-площадок при покупке новогодних елок.

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