Раскрыта новая схема мошенничества в Telegram

Злоумышленники предпринимают попытки массовой кражи аккаунтов в Telegram, рассказали специалисты портала «Объясняем.рф» в своем официальном канале.

Эксперты уточнили, что жулики рассылали пользователям от лица их знакомых сообщения об отправке «подарка» - подписки на «Telegram Premium»

В случае, если пользователь пытался получить подарок, срабатывала заложенная программа, и ему приходил код. После его ввода мошенники получали контроль над аккаунтом и в дальнейшем уже от имени этого аккаунта рассылали предложения другим пользователям из списка контактов.

Сотрудники портала напомнили, что отказ от перехода по сомнительным ссылкам позволит защитить себя от таких случаев. Кроме того, может помочь включение двухфакторной аутентификации.