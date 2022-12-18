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1 час назад

Названы лучшие смартфоны декабря стоимостью до $500

Газета.Ru

Редакция портала Gizchina составила список лучших смартфонов декабря стоимостью до $500 (около 32,3 тыс. руб.).

Названы лучшие смартфоны декабря стоимостью до $500
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На первом месте оказался компактный флагман Xiaomi 12, который получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. За производительность в нем отвечает чип Snapdragon 8 Gen 1. Смартфон оснащен тремя камерами с разрешением 50, 13 и 5 Мп. Фронтальный датчик представлен сенсором на 32 Мп. Несмотря на небольшие размеры, смартфон получил аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а также беспроводной и обратной зарядки на 50 и 10 Вт соответственно.

Флагман Redmi K50 Ultra занял второе место в рейтинге. Он оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления изображения 120 Гц. В качестве основной камеры в K50 Ultra используется сенсор с разрешением 108 Мп, дополненный ультраширокоугольным датчиком на 8 Мп и 2-мегапиксельным макромодулем. В селфи-камере используется сенсор с разрешением 20 Мп. Redmi K50 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 занял третье место. Он получил чип Snapdragon 8 Gen 1, большой 6,92-дюймовой AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц. Геймерский гаджет использует двойную камеру на 64 и 13 Мп, а также селфи-камеру с разрешением 16 Мп. Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт.

На четвертом и пятом местах оказались геймерский Poco F4 GT и первый флагман 2022 года — Motorola Edge X30.

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