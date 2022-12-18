Раритетный компьютер Apple-1 был продан на аукционе почти за 30 млн рублей

Редкий компьютер Apple-1 в рабочем состоянии с вручную пронумерованной платой Стивом Джобсом был продан на аукционе $442 тыс. (около 28,5 млн руб.). Об этом сообщает портал MacRumors.

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Раритетный компьютер с порядковым номером 78 был восстановлен в 2018 году энтузиастом Кори Коэном. Вместе с Apple-1 покупатель получил документ, подтверждающий подлинность почерка Стива Джобса на плате, оригинальный интерфейс Apple Cassette, оригинальное руководство по эксплуатации, дополнительную клавиатуру ASCII и монитор Sanyo 4205.

Вместе с раритетным компьютером Apple 1977 года на аукционе RR Auction также была продана брошюра NeXT с автографом Стива Джобса за $18, 2 тыс., компьютер NeXT 1988 года выпуска за $6 тыс. и футбольный мяч с автографом Тима Кука за $5,6 тыс.