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1 час назад

Раритетный компьютер Apple-1 был продан на аукционе почти за 30 млн рублей

Газета.Ru

Редкий компьютер Apple-1 в рабочем состоянии с вручную пронумерованной платой Стивом Джобсом был продан на аукционе $442 тыс. (около 28,5 млн руб.). Об этом сообщает портал MacRumors.

Раритетный компьютер Apple-1 был продан на аукционе почти за 30 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Раритетный компьютер с порядковым номером 78 был восстановлен в 2018 году энтузиастом Кори Коэном. Вместе с Apple-1 покупатель получил документ, подтверждающий подлинность почерка Стива Джобса на плате, оригинальный интерфейс Apple Cassette, оригинальное руководство по эксплуатации, дополнительную клавиатуру ASCII и монитор Sanyo 4205.

Вместе с раритетным компьютером Apple 1977 года на аукционе RR Auction также была продана брошюра NeXT с автографом Стива Джобса за $18, 2 тыс., компьютер NeXT 1988 года выпуска за $6 тыс. и футбольный мяч с автографом Тима Кука за $5,6 тыс.

Всего было выпущено около 200 единиц компьютеров Apple-1, и считается, что до нашего времени их сохранилось не более 70 штук.

Наука и техника,Стив Джобс,Тим Кук,Apple,
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