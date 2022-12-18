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1 час назад

Скоро Android-смартфоны выйдут на уровень iPhone по функции «Найти устройство»

Ferra.ru

Ещё в прошлом году мы узнали, что Google стремится расширить возможности своей функции «Найти устройство», доведя её до уровня схожей функции Apple «Локатор» (Find My). Последняя может отслеживать утерянные или украденные iPhone, iPad, компьютеры Mac и трекеры AirTag, даже если они находятся вне зоны действия Wi-Fi и Bluetooth. Устройства находятся, даже если они выключены. Теперь подобное будет и у Android-смартфонов.

Скоро Android-смартфоны выйдут на уровень iPhone по функции «Найти устройство»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Стало известно, что в «Найти устройство» появится поддержка зашифрованных отчётов о последнем известном местоположении с использованием новой структуры, ориентированной на конфиденциальность. Это может указывать на то, что Google работает над тем, чтобы функция «Найти устройство» могла отслеживать потерянные или украденные смартфоны даже без подключения к интернету.

Пока неизвестно, когда эта опция будет запущена для всех пользователей.

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