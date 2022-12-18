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11 минут назад

Источник: Xiaomi готовит флагманский планшет с необычным разрешением экрана

Газета.Ru

Компания Xiaomi в следующем году представит планшет с необычным разрешением экрана, которое составит 2,8K. Об этом в китайской соцсети Weibo написал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Xiaomi готовит флагманский планшет с необычным разрешением экрана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно источнику, одна из моделей планшетов линейки Xiaomi Pad 6 получит большой дисплей с разрешением 2880х1880 с тонкими рамками вокруг экрана и частотой обновления изображения 120 Гц. Предполагается, что диагональ экрана Xiaomi Pad 6 составит 12,4 дюйма, а матрица будет выполнена по технологии OLED.

За производительность в новинке будет отвечать флагманский чип Qualcomm 2022 года — Snapdragon 8+ Gen 1.

По слухам, презентация устройства состоится весной 2023 года.

В модельном ряду Xiaomi уже существует планшет с экраном на 12,4 дюйма, однако там используется IPS-кран со стандартным разрешением 1600х2560. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 работает на базе чипа Snapdragon 870 и продается только в Китае.

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