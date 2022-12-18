Xiaomi готовит флагманский планшет с необычным разрешением экрана

Компания Xiaomi в следующем году представит планшет с необычным разрешением экрана, которое составит 2,8K. Об этом в китайской соцсети Weibo написал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Согласно источнику, одна из моделей планшетов линейки Xiaomi Pad 6 получит большой дисплей с разрешением 2880х1880 с тонкими рамками вокруг экрана и частотой обновления изображения 120 Гц. Предполагается, что диагональ экрана Xiaomi Pad 6 составит 12,4 дюйма, а матрица будет выполнена по технологии OLED.

За производительность в новинке будет отвечать флагманский чип Qualcomm 2022 года — Snapdragon 8+ Gen 1.

По слухам, презентация устройства состоится весной 2023 года.