Xiaomi готовит флагманский планшет с необычным разрешением экрана

Компания Xiaomi в следующем году представит планшет с необычным разрешением экрана, которое составит 2,8K. Об этом в китайской соцсети Weibo написал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.
Согласно источнику, одна из моделей планшетов линейки Xiaomi Pad 6 получит большой дисплей с разрешением 2880х1880 с тонкими рамками вокруг экрана и частотой обновления изображения 120 Гц. Предполагается, что диагональ экрана Xiaomi Pad 6 составит 12,4 дюйма, а матрица будет выполнена по технологии OLED.
За производительность в новинке будет отвечать флагманский чип Qualcomm 2022 года — Snapdragon 8+ Gen 1.
По слухам, презентация устройства состоится весной 2023 года.
В модельном ряду Xiaomi уже существует планшет с экраном на 12,4 дюйма, однако там используется IPS-кран со стандартным разрешением 1600х2560. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 работает на базе чипа Snapdragon 870 и продается только в Китае.