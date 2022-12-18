Как защитить аккаунт в Telegram

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов прокомментировал массовые попытки краж аккаунтов у пользователей мессенджера Telegram и объяснил, как уберечься от взлома.

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«Это несколько рассылок по разным мессенджерам», – цитирует агентство «Прайм» эксперта.

Как пояснил Голованов, злоумышленники выманивают у пользователей данные для входа в мессенджеры с помощью ссылок на фишинговые страницы или боты, которые требуют авторизоваться. Если это сделать, то к аккаунту получают доступ мошенники. После чего аналогичные ссылки отправляться уже контактам пользователя.

Чтобы защитить свой аккаунт от взлома эксперт советует настроить двухфакторную аутентификацию, а также внимательнее отнестись к незнакомым ссылкам, особенно если те требуют ввести конфиденциальные данные.