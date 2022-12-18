В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
31 минуту назад

Как защитить аккаунт в Telegram

РИА "ФедералПресс"

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов прокомментировал массовые попытки краж аккаунтов у пользователей мессенджера Telegram и объяснил, как уберечься от взлома.

Как защитить аккаунт в Telegram
Фото: ТАССТАСС

«Это несколько рассылок по разным мессенджерам», – цитирует агентство «Прайм» эксперта.

Как пояснил Голованов, злоумышленники выманивают у пользователей данные для входа в мессенджеры с помощью ссылок на фишинговые страницы или боты, которые требуют авторизоваться. Если это сделать, то к аккаунту получают доступ мошенники. После чего аналогичные ссылки отправляться уже контактам пользователя.

Чтобы защитить свой аккаунт от взлома эксперт советует настроить двухфакторную аутентификацию, а также внимательнее отнестись к незнакомым ссылкам, особенно если те требуют ввести конфиденциальные данные.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Минцифры предупредили о массовых кражах аккаунтов в Telegram.

Наука и техника,Сергей Голованов,Лаборатория Касперского,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители