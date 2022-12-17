«Дочка» Xiaomi представила мощный смартфон с внешним вентилятором

Black Shark, дочерняя компания Xiaomi, показала на видео концепт будущего мощного игрового смартфона с внешним кулером для охлаждения системы. Новинка получит название Black Shark 6.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Особенностью смартфона станет подключаемый мини-кулер. Для подключения модуля охлаждения под блоком камеры расположен магнитный коннектор и отверстие в корпусе для доступа воздуха к материнской плате.