Российский космонавт сфотографировал с борта МКС катарские стадионы, на которых проходил футбольный ЧМ-2022. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Снимки сделал спецкор агентства, космонавт Дмитрий Петелин. Он снял стадион «Лусаил», где пройдет финал турнира и стадион «Халифа», на котором в субботу проходит матч за третье место.

Кроме того, в кадр попали «Стадион-974», «Эдьюкейшн сити», «Эль-Тумама» и «Эль-Джануб».

В субботу стартовала игра между сборными Хорватии и Марокко за третье место на ЧМ-2022. Финал Франция - Аргентина пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле в воскресенье. Матч начнется в 18:00.