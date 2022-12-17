В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Космонавт сфотографировал с борта МКС катарские стадионы

Елена Прошина

Российский космонавт сфотографировал с борта МКС катарские стадионы, на которых проходил футбольный ЧМ-2022. Об этом сообщает ТАСС.

Космонавт сфотографировал с борта МКС катарские стадионы
Фото: ТАССТАСС

Снимки сделал спецкор агентства, космонавт Дмитрий Петелин. Он снял стадион «Лусаил», где пройдет финал турнира и стадион «Халифа», на котором в субботу проходит матч за третье место.

Кроме того, в кадр попали «Стадион-974», «Эдьюкейшн сити», «Эль-Тумама» и «Эль-Джануб».

В субботу стартовала игра между сборными Хорватии и Марокко за третье место на ЧМ-2022. Финал Франция - Аргентина пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле в воскресенье. Матч начнется в 18:00.

Ранее ТАСС и Роскосмос открыли на МКС корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Александр Мисуркин,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители