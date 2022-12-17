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9 минут назад

Маск заявил, что остался бездомным

Елена Прошина

В субботу, 17 декабря Маск ответил на вопрос пользователя Twitter, поинтересовавшегося, готов ли миллиардер к тому, что ФБР нагрянет с обыском в его жилище.

Маск заявил, что остался бездомным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У меня нет дома», - написал генеральный директор Tesla.

Еще один пользователь спросил, означает ли это, что Маск избавился от небольшого сборного дома Boxabl, на что тот ответил: «Это аренда».

«Твой будущий дом – Марс», - написал третий пользователь.

Этим летом Маск рассказал подкасту The Full Send, что теперь живет в «очень маленьком» доме в Бока-Чика, штат Техас. Он стоит «всего 45 000 долларов» и его «друзья не могут поверить», что он там живет.

Он также признался, что переехал из Калифорнии в Техас, чтобы быть ближе к площадкам своих компаний. Это новый производственный комплекс Tesla и площадка SpaceX,

В 2020 году Маск пообещал «не иметь дома». Он уверяет, что сдержал слово и продал все свои семь домов в Калифорнии в период с июня 2020 года по ноябрь 2021 года. В совокупности бизнесмен выручил за них 128 миллионов долларов.

В минувшем августе ФБР провело обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа; по предварительным данным, причиной стало расследование о ненадлежащем обращении с документами. Это вызвало возмущение у многих американцев, считающих, что ФБР стала инструментом в руках политиков-демократов.

Ранее Маск пессимистично оценил будущее экономики США, чем вызвал гнев Байдена.

Наука и техника,Дональд Трамп,SpaceX,ФБР,
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