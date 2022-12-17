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22 минуты назад

Аналитик рассказал об изменениях на рынке ноутбуков в РФ

Майк Габриелян

Санкции и уход иностранных компаний из России ударили по поставкам техники, включая ноутбуки. Весной цены взлетели в разы, однако в Россию пришли китайские ноутбуки по привлекательным ценам. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Аналитик рассказал об изменениях на рынке ноутбуков в РФ
Фото: ТАССТАСС

В аналитическом центре GS Group подсчитали, что с января по ноябрь в Россию ввезли на 65% меньше ноутбуков (примерно 2,8 млн штук), чем за тот же период в 2021 году.

К концу 2022 года доли американских брендов ноутбуков сократились. Стало больше продукции китайских производителей: Huawei, Honor, MSI, Tecno, Infinix и Realme.

Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин считает, что в среднем цены на ноутбуки не изменились. Ушедшие модели успешно заменили китайцы. Показательный пример - MacBook Air. Его продажи значительно упали, а цена выросла на 40%. Но на рынке появился новый игрок – TecnoMegaBook. По характеристикам он лишь немного отстает от MacBook.

«В этом году люди стали более рациональными и меньше обращают внимание на бренды. Главное - соотношение цена-качество, - считает Муртазин.

Отмечается также, что на фоне официального параллельного импорта в стране активно растет серый рынок. Цены на серые модели на 20-25% ниже, чем в магазинах. Дефицит ноутбуков в следующем году не предвидится.

Поставки ноутбуков в Россию резко сократились

Ранее в России появился новый ноутбук компании Realme - Book Prime.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,
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