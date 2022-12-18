OnePlus «украл» главное дизайнерское решение компании Nothing

Судя по опубликованным изображениям, компактная механическая клавиатура OnePlus без Num-блока получит 84 клавиши, часть из которых будет выполнена в фирменном красном цвете бренда. При этом некоторые кнопки также получат брендирование. Например, вместо цифры «1» установлена кнопка с логотипом бренда, а вместо Enter значится надпись OnePlus. Вероятнее всего, клавиши можно будет заменить на более привычные.