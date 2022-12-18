OnePlus «украл» главное дизайнерское решение компании Nothing

В сети появились первые фотографии прозрачной клавиатуры китайской компании OnePlus. Снимки были опубликованы Telegram-каналом Equal Leaks.
Судя по опубликованным изображениям, компактная механическая клавиатура OnePlus без Num-блока получит 84 клавиши, часть из которых будет выполнена в фирменном красном цвете бренда. При этом некоторые кнопки также получат брендирование. Например, вместо цифры «1» установлена кнопка с логотипом бренда, а вместо Enter значится надпись OnePlus. Вероятнее всего, клавиши можно будет заменить на более привычные.
Пользователи сети обратили внимание на исполнение прозрачных клавиш, которые выполнены в узнаваемом стиле для бренда Nothing. Обе компании связывает их основатель — в 2020 году основатель OnePlus Карл Пей покинул компанию, создав позднее Nothing.
Какой-либо другой информации о первой клавиатуре OnePlus пока нет. Дата релиза устройства также остается неизвестной.