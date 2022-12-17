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5 минут назад

В США высказались о возможном посещении Земли инопланетянами

Майк Габриелян

В Пентагоне получили сотни сообщений об НЛО, но пока не видят свидетельств того, что инопланетяне существуют. Об этом заявил заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри, сообщает телеканал CBS.

В США высказались о возможном посещении Земли инопланетянами
Фото: РамблерРамблер

Малтри отметил, что таковы последние данные нового управления Пентагона, созданного для отслеживания информации о неопознанных объектах.

«Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить, что какой-либо из замеченных нами объектов, имеет инопланетное происхождение», — заявил в пятницу Малтри.

По его словам, «пока нет ничего, что указывало бы на посещение Земли инопланетянами или катастрофу с инопланетным кораблем».

Представители управления по отслеживанию НЛО добавили, что были случаи, представляющие угрозу национальной безопасности США. При этом надо понимать, что «любой несанкционированный объект в запретной зоне или вблизи нее (военная база, полигон и т.д.) считается враждебным, пока он не идентифицирован».

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Более полная информация будет содержаться в отчете, который будет опубликует канцелярия директора национальной разведки.

Последний публичный отчет датируется 2021 годом. С ноября 2004 года по март 2021 года было зафиксировано 144 неопознанных воздушных явления.

Наука и техника,Общество,Пентагон,
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