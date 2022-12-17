В США высказались о возможном посещении Земли инопланетянами

В Пентагоне получили сотни сообщений об НЛО, но пока не видят свидетельств того, что инопланетяне существуют. Об этом заявил заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри, сообщает телеканал CBS.
Малтри отметил, что таковы последние данные нового управления Пентагона, созданного для отслеживания информации о неопознанных объектах.
«Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить, что какой-либо из замеченных нами объектов, имеет инопланетное происхождение», — заявил в пятницу Малтри.
По его словам, «пока нет ничего, что указывало бы на посещение Земли инопланетянами или катастрофу с инопланетным кораблем».
Представители управления по отслеживанию НЛО добавили, что были случаи, представляющие угрозу национальной безопасности США. При этом надо понимать, что «любой несанкционированный объект в запретной зоне или вблизи нее (военная база, полигон и т.д.) считается враждебным, пока он не идентифицирован».
Более полная информация будет содержаться в отчете, который будет опубликует канцелярия директора национальной разведки.
Последний публичный отчет датируется 2021 годом. С ноября 2004 года по март 2021 года было зафиксировано 144 неопознанных воздушных явления.