Российские астрономы изучили галактику Пикабу

Международная группа астрономов под руководством российских ученых из Специальной астрофизической обсерватории провела наблюдения за карликовой галактикой HIPASS J1131-31, названной Галактикой Пикабу. Согласно результатам, опубликованным в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), Пикабу является одной из самых бедных металлами галактик, известных на сегодняшний день.

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Пикабу обнаружили в 2001 году во время наблюдений за быстро движущейся TYC 7215-199-1. Этот объект является близкой к Млечному Пути карликовой неправильной галактикой, расположенной примерно в 21,8 миллиона световых лет. Предыдущие исследования показали, что это относительно молодая звездная система с низким содержанием тяжелых химических элементов. Однако наблюдения были затруднены из-за яркого света звезды TYC 7215-199-1, находящейся на переднем плане.

Новые исследования были проведены с помощью спектрографа Роберта Стоби (RSS) Большого южноафриканского телескопа и камеры ACS на телескопе «Хаббл». Оптические спектральные наблюдения показали, что Пикабу является карликовой галактикой, богатой газом, но при этом в ней содержится очень малый объем элементов тяжелее гелия.