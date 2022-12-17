Маск вернет аккаунты заблокированных в Twitter журналистов

Илон Маск объявил, что, по результатам опроса, действие учетных записей в соцсети Twitter журналистов крупных американских изданий, отслеживавших его местоположение, приостановленное в пятницу на семидневный срок, будет немедленно возобновлено.

По итогам опроса 58,7% участвовавших в нем пользователей высказались за то, чтобы немедленно разблокировать учетные записи, 41,3% - за сохранение семидневного ограничения.

В четверг газета The New York Times сообщила о том, что руководство социальной сети Twitter приостановило действие учетных записей нескольких журналистов ведущих американских СМИ на семь дней. Маск пояснил, что владельцы заблокированных аккаунтов публиковали его местоположение в реальном времени, что является очевидным нарушением правил социальной сети. Он отметил, что к журналистам применяются те же правила относительно распространения личных данных со злым умыслом, что и ко всем остальным.