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14 минут назад

В США нашли еще одну причину для «подлинного беспокойства»

Елена Прошина

Вашингтон обеспокоен возрастающей популярностью китайского приложения TikTok, так как эта социальная сеть может представлять опасность для национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс, передает РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу CBS.

В США нашли еще одну причину для «подлинного беспокойства»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он пояснил, что приложение TikTok — причина для «подлинного беспокойства» американского правительства. Бернс рассказал, что полностью разделяет опасения высокопоставленных лиц, которые не исключают возможность угрозы для национальной безопасности США со стороны приложения.

Он подчеркнул, что TikTok — китайская компания, следовательно, правительство Китая теоретически сможет получить доступ к информации пользователей из США и в дальнейшем использовать ее в своих целях, а также взять под контроль контент в социальной сети. Бернс посоветовал пользователям TikTok соблюдать предельную осторожность.

Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование этого приложения для создания и просмотра видео также запрещено государственным служащим штатов Техас, Джорджия, Алабама, Южная и Северная Дакота.

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Наука и техника,Уильям Бернс,Илон Маск,Сенат США,ЦРУ,
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