В США нашли еще одну причину для «подлинного беспокойства»

Вашингтон обеспокоен возрастающей популярностью китайского приложения TikTok, так как эта социальная сеть может представлять опасность для национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс, передает РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу CBS.

Он пояснил, что приложение TikTok — причина для «подлинного беспокойства» американского правительства. Бернс рассказал, что полностью разделяет опасения высокопоставленных лиц, которые не исключают возможность угрозы для национальной безопасности США со стороны приложения.

Он подчеркнул, что TikTok — китайская компания, следовательно, правительство Китая теоретически сможет получить доступ к информации пользователей из США и в дальнейшем использовать ее в своих целях, а также взять под контроль контент в социальной сети. Бернс посоветовал пользователям TikTok соблюдать предельную осторожность.