Ученые назвали причину разрушения Римской империи

Гунны могли разрушить Римскую империю из-за засухи, об этом сообщают научные специалисты из Кембриджского университета, исследование которых представлено в Journal of Roman Archaeology.

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Анализ годовых колец деревьев продемонстрировал, что в IV-V веках нашей эры Венгрия переживала серьезный засушливый период. Это вынудило варварские племена переселяться на более плодородные территории, на которых находилась Римская империя.

Гунны преимущественно занимались земледелием и скотоводством, установили археологи, жадными до золота беспощадными варварами их описывали римляне. В действительности к великому переселению их сподвигнул климат.

Наиболее свирепые нападения гуннов пришлись как раз на 447, 451 и 452 годы нашей эры, именно в этот период климат Карпатского бассейна характеризовался необычайной засухой и неурожаем, подтвердили исследователи изотопным анализом.