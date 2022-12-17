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37 минут назад

Римскую империю разрушили гунны, нападавшие из-за засухи своих земель

FBM.ru

Гунны могли разрушить Римскую империю из-за засухи, об этом сообщают научные специалисты из Кембриджского университета, исследование которых представлено в Journal of Roman Archaeology.

Ученые назвали причину разрушения Римской империи
Фото: FBM.ruFBM.ru

Анализ годовых колец деревьев продемонстрировал, что в IV-V веках нашей эры Венгрия переживала серьезный засушливый период. Это вынудило варварские племена переселяться на более плодородные территории, на которых находилась Римская империя.

Гунны преимущественно занимались земледелием и скотоводством, установили археологи, жадными до золота беспощадными варварами их описывали римляне. В действительности к великому переселению их сподвигнул климат.

Наиболее свирепые нападения гуннов пришлись как раз на 447, 451 и 452 годы нашей эры, именно в этот период климат Карпатского бассейна характеризовался необычайной засухой и неурожаем, подтвердили исследователи изотопным анализом.

Аттила был вынужден проделать политический путь разграбления богатых римских территорий, также он требовал продовольствие и земли для выпаса скота.

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