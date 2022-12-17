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29 минут назад

Кому Premium? В Telegram появилась ещё одна схема обмана

Ferra.ru

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал информацию о новом способе обмана, распространяющимся в Telegram.

Кому Premium? В Telegram появилась ещё одна схема обмана
Фото: Techtudo.com.brTechtudo.com.br

По словам Ульянова, обман заключается в том, что мошенники предлагают доверчивым пользователям бесплатное получение Premium-аккаунтов в мессенджере. Мошенники присылают жертвам ссылки со взломанных аккаунтов других пользователей и в итоге получают доступ к персональной информации обманутых.

Как отметил эксперт, всё строится на доверии людей различным источникам информации и «правильным» инфоповодам: скидки, промокоды, товары по сказочной цене – «это то, что привлекает людей».

«В Telegram большая аудитория и большой набор инструментов для общения внутри мессенджера, поэтому это используют злоумышленники. Они действуют вариативно, используют новые инфоповоды. Полагаю, это может быть связано не только с премиум-аккаунтами Telegram. Не так давно в мессенджере появилась возможность купить виртуальный номер (без SIM-карты), и, вполне возможно, мошенники будут и эту тему использовать, чтобы обмануть пользователей. То же самое работает и вне Telegram: скидка, промокод, товар по сказочной цене – это то, что привлекает людей», — подчеркнул Ульянов.

Наука и техника,Владимир Ульянов,
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