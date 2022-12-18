SpaceX вывела в космос еще 54 мини-спутника для Starlink

Американская компания SpaceX вывела в субботу на околоземную орбиту очередные 54 мини-спутника для своей интернет-сети Starlink. Трансляция велась на сайте компании.

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Старт ракеты Falcon 9 состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 16:32 по местному времени (00:32 мск воскресенья). Спустя примерно девять минут первая ступень, которая использовалась ранее для 14 других запусков, успешно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Еще через несколько минут в компании сообщили, что "развертывание всех 54 спутников подтверждено".