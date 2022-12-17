Названа новая дата выхода астронавтов NASA в открытый космос

Выход американских астронавтов в открытый космос, запланированный на 19 декабря, перенесен на двое суток после инцидента с повреждением обшивки приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22". Об этом сообщается в пятницу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Фото: NASA NASA

По данным американского ведомства, NASA сотрудничает с Роскосмосом в установлении всех обстоятельств инцидента. "NASA оказывает поддержку в проведении расследования, и в воскресенье, 18 декабря, использует манипулятор Canadarm-2, чтобы провести дополнительный осмотр обшивки "Союза", - отмечается в заявлении.

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"В силу этих изменений NASA приняло решение перенести предстоящий выход в открытый космос для проведения работ по установке панелей солнечных батарей iROSA, который был запланирован на понедельник, 19 декабря, - отмечается в заявлении NASA. - Выход в открытый космос состоится в среду, 21 декабря".

Работы за бортом орбитальной станции проведут американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио.

По предварительной информации, в четверг произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22". Из-за инцидента был отменен выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. В пресс-службе Роскосмоса сообщили журналистам, что в настоящий момент комиссия анализирует инцидент с одной из систем "Союза МС-22", по итогам будет принято решение о дальнейших действиях специалистов на Земле и космонавтов на МКС.

В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в четверг пояснил, что внешняя обшивка могла быть повреждена в результате попадания микрометеорита в радиатор.