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3 часа назад

Маск сообщил, что восстановил в Twitter аккаунты следящих за ним журналистов

Газета.Ruиещё 3

Глава соцсети Twitter и основатель Tesla Илон Маск сообщил, что разблокировал в социальной сети аккаунты журналистов крупных изданий США, которые следили за его местоположением. "Люди высказались. С аккаунтов, отслеживавших мое местоположение, будет снята блокировка", — написал миллиардер на своей странице в Twitter. Ранее СМИ писали, что Twitter начал блокировать аккаунты журналистов, которые писали про Маска, его семью и новую политику компании. Под удар попали аккаунты журналистов изданий The New York Times и The Washington Post, а также телеканала CNN. 15 декабря Маск заявлял, что за его двухлетним сыном X Æ A-12 велась слежка, когда ребенок находился в одном из автомобилей бизнесмена. Позже Маск провел опрос среди своих подписчиков по поводу разблокировки журналистов. Большая часть опрошенных (43%) высказались за восстановление аккаунтов.

Маск сообщил, что восстановил в Twitter аккаунты следящих за ним журналистов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука и техника,Илон Маск,
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