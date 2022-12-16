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44 минуты назад

В США впервые в мире создали «по-настоящему беспроводной телевизор»

Ferra.ru

Американскася компания-стартап Displace заявила о создании «по-настоящему беспровдного телевизора».

В США впервые в мире создали «по-настоящему беспроводной телевизор»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Телевизор не имеет проводов и не подключён к электричеству. Но на самом деле гаджет должен быть постоянно подключён к беспородному модулю, который как раз и подключается к электросети.

С этим модулем связан аккумулятор, обеспечивающий автономность в течение месяца. По информации разработчиков устройства, такого результата можно достигнуть при работе телевизора в течение 6 часов в день.

Масса телевизора составляет не более 9 кг, корпус не имеет никаких портов или разъёмов, а управление будет осуществляться жестами с помощью встроенной камеры или голоса.

Примечателен беспроводной модуль, от которого работает телевизор. Модуль оснащён центральным процессором AMD, графическим — Nvidia, сетевым адаптером Wi-Fi 6E. Как отмечается, в телевизорах обычно используются более дешёвые и менее мощные SoC-решения на базе Arm. Также планируется, что с помощью этих телевизоров можно будет легко построить видеостену любого размера.

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