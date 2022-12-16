В США впервые в мире создали «по-настоящему беспроводной телевизор»

Американскася компания-стартап Displace заявила о создании «по-настоящему беспровдного телевизора».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Телевизор не имеет проводов и не подключён к электричеству. Но на самом деле гаджет должен быть постоянно подключён к беспородному модулю, который как раз и подключается к электросети.

С этим модулем связан аккумулятор, обеспечивающий автономность в течение месяца. По информации разработчиков устройства, такого результата можно достигнуть при работе телевизора в течение 6 часов в день.

Масса телевизора составляет не более 9 кг, корпус не имеет никаких портов или разъёмов, а управление будет осуществляться жестами с помощью встроенной камеры или голоса.