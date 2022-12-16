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54 минуты назад

Генетики нашли первопричину онкоподобного детского заболевания

Газета.Ru

Ученые из Каролинского института определили происхождение серьезного ракоподобного заболевания, поражающего детей. Открытие позволит разработать первые специфичные лекарства от гистиоцитоза X. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.

Генетики нашли первопричину онкоподобного детского заболевания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лангергансоклеточный гистиоцитоз (ЛКГ, гистиоцитоз X) — это редкое заболевание, которое в основном поражает детей и в тяжелых случаях может привести к летальному исходу. При ЛКГ клетки иммунной системы гистиоциты начинают неконтролируемо делиться, вызывая рубцевания костной и легочной ткани.

На протяжении десятилетий ученые спорили о том, мутирование каких иммунных клеток вызывает ЛКГ: дендритных клеток или моноцитов. В новом исследовании биологи показали, что обе теории близки к истине. Ученые объединили данные секвенирования отдельных клеток и микроскопию тканей и клеток пациентов.

Они обнаружили, что мутировавшие клетки ЛКГ обладают свойствами, сходными как с моноцитами, так и с дендритными клетками, а также с относительно недавно открытым типом дендритных клеток, так называемым дендритным типом клеток 3 (DC3).

Открытие позволит разработать таргетную терапию гистиоцитоза.

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