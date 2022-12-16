Генетики нашли первопричину онкоподобного детского заболевания

Ученые из Каролинского института определили происхождение серьезного ракоподобного заболевания, поражающего детей. Открытие позволит разработать первые специфичные лекарства от гистиоцитоза X. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.

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Лангергансоклеточный гистиоцитоз (ЛКГ, гистиоцитоз X) — это редкое заболевание, которое в основном поражает детей и в тяжелых случаях может привести к летальному исходу. При ЛКГ клетки иммунной системы гистиоциты начинают неконтролируемо делиться, вызывая рубцевания костной и легочной ткани.

На протяжении десятилетий ученые спорили о том, мутирование каких иммунных клеток вызывает ЛКГ: дендритных клеток или моноцитов. В новом исследовании биологи показали, что обе теории близки к истине. Ученые объединили данные секвенирования отдельных клеток и микроскопию тканей и клеток пациентов.

Они обнаружили, что мутировавшие клетки ЛКГ обладают свойствами, сходными как с моноцитами, так и с дендритными клетками, а также с относительно недавно открытым типом дендритных клеток, так называемым дендритным типом клеток 3 (DC3).