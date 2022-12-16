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1 час назад

Биологи заподозрили, что млекопитающие зародились в Австралии

Газета.Ru

Млекопитающие могли зародиться на территории современной Австралии. Статья об этом опубликована в Australasian Journal of Palaeontology.

Биологи заподозрили, что млекопитающие зародились в Австралии
Фото: James Alcock/Australian MuseumJames Alcock/Australian Museum

Более 200 лет ученые считали, что плацентарные млекопитающие и родственные им сумчатые произошли из северного полушария, поскольку именно там в настоящее время встречается большая часть их живых и окаменелых видов. Однако в Австралии разнообразие млекопитающих выше, чем на любом другом континенте. Ученые проанализировали окаменелые зубы, найденные на Мадагаскаре, в Южной Америке и Индии. В тот время, в меловой период, Австралия, Новая Зеландия, Южная Америка, Антарктида, Африка, Мадагаскар и Индийский субконтинент были объединены в южный суперконтинент, Гондвану.

Выяснилось, что окаменелые зубы из этих отложений имеют возраст 180 миллионов лет. Древнейшие окаменелые остатки млекопитающих северного полушария датируются периодом 130 млн лет. «Наше исследование показывает, что звери эволюционировали в Гондване, процветая и диверсифицируясь там в течение 50 миллионов лет, прежде чем мигрировать в Азию в раннем меловом периоде. Как только они прибыли в Азию, они быстро диверсифицировались еще сильнее, заполнив множество экологических ниш», — поясняют ученые. Ключевым фактором успеха зверей было строение зубов, которые позволяли раздавливать и прорезать пищу одновременно.

Это открытие может перевернуть взгляд ученых на эволюцию млекопитающих, но его еще предстоит признать другим исследователям.

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