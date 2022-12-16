Микрометеорит мог повредить корабль "Союз"

Микрометеорит потока Геминиды является основным "подозреваемым" в пробое внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22". Об этом сообщил ТАСС ведущий инженер Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН Виктор Воропаев.

Фото: NASA NASA

"Микрометеорит потока Геминиды, как основного подозреваемого, исключать нельзя, поскольку положение Международной космической станции (МКС) на орбите не противоречит версии о воздействии микрометеорной частицы. Когда специалисты локализуют место пробоя, ситуацию можно будет довольно легко смоделировать", - сказал Воропаев в пятницу.

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По словам специалиста, скорость потока Геминиды порядка 35 км/с, а у МКС - около 7,5 км/с, поэтому относительно крупные частицы метеорного потока имеют достаточную "пробивную силу". При этом траектория движения каждой отдельно взятой микрометеорной частицы заранее неизвестна, поскольку они ненаблюдаемы с Земли до сгорания в атмосфере.

"Этого вполне достаточно, чтобы пробить какую-то трубку системы обеспечения теплового режима из тех материалов, которые используются в космическом корабле. Тем более, что в этой части корабля противометеоритной защиты нет. Другой возможной альтернативой может быть частица космического мусора", - ведущий инженер института.

Внезапная разгерметизация контура теплоносителя, отметил Воропаев, уникальна для МКС, но для космонавтики в целом - нет.

"С одним из российских спутников связи в начале 2000-х годов произошла аналогичная ситуация, когда аппарат мгновенно потерял давление в системе терморегулирования из-за вытекающего теплоносителя, начал вращаться, отвернул антенны от Земли и был потерян", - рассказал он, напомнив, что причина аварии так и не была достоверно установлена.

Сейчас космонавты и астронавты будут задействовать манипулятор Canadarm-2, чтобы определить размер пробоя и локализовать его положение.

"По результатам осмотра пробоя можно будет сделать вывод, был ли он внутренним или внешним. До этого приоритетной версией остается внешнее воздействие", - добавил Воропаев.

О ситуации с кораблем

По предварительной информации, в четверг произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22". Из-за инцидента был отменен выход космонавтов в открытый космос. В пресс-службе Роскосмоса сообщили журналистам, что в настоящий момент комиссия анализирует инцидент с одной из систем "Союза МС-22", по итогам будет принято решение о дальнейших действиях специалистов на Земле и космонавтов на МКС.