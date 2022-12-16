Изменение климата сделало динозавров повелителями планеты

Ученые выяснили, что глобальное потепление в начале юрского периода позволило динозаврам быстро эволюционировать и вытеснить других крупных позвоночных. Это опровергает другую гипотезу, которая гласит, что динозавры заняли свое положение в ходе конкуренции с видами-предшественниками. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Фото: Victor O. Leshyk, www.paleovista.com Victor O. Leshyk, www.paleovista.com

Динозавры правили Землей десятки миллионов лет. Однако ученые до сих пор спорят, как этой группе животных удалось занять такое положение. Некоторые палеонтологи считают, что успеха динозавры добились после долгой конкуренции с более древними рептилиями, «с боем» заняв свои экологические ниши и вытеснив соперников к началу юрского периода (около 200 млн лет назад). Другие ученые придерживаются мнения о том, что ключевую роль сыграло массовое вымирание на границе триасового и юрского периодов — старые виды погибли, что освободило место для динозавров.

Теперь группа палеонтологов нашла новые доводы в пользу второй гипотезы. Ученые сравнили компьютерные климатические модели, учитывающие температуру и осадки в прошлом, с данными о динозаврах, которые жили на границе триасового и юрского периодов. Анализ показал, что именно последовавшее за вымиранием потепление обеспечило динозаврам быструю эволюцию и доминирующее положение на планете. В частности, высокие температуры позволили эволюционировать и распространиться гигантам-зауроподам.