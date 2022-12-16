Санта-Клауса проверили на углеродную нейтральность

Кругосветное путешествие Санта-Клауса (а для кого-то — Деда Мороза) приводит к выбросу 10 граммов углерода на одного ребенка. Это эквивалентно одной ложке мороженого, заявили ученые из Университета Пердью (США).

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Рождество не за горами, и Санта со своими северными оленями готовятся совершить гигантское путешествие с Северного полюса, чтобы доставить радость миллиардам детей по всему миру. Ученые теперь выяснили, что путешествие этого праздничного персонажа экологично насколько это возможно. Исследования показали, что эльфы, изготавливающие подарки и обогревающие дом Санта-Клауса, производят всего 20 тыс. тонн выбросов CO2 в год. Это эквивалентно 0,5% от наихудших оценок углеродного следа Чемпионата мира по футболу в Катаре.

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Каждый год в канун Рождества волшебник отправляется в кругосветное путешествие протяженностью 160 млн км. Санта должен посетить два миллиарда детей в мире, чтобы доставить рождественские подарки. Исходя из данных, что в среднем на семью приходится 2,5 ребенка, ученые подсчитали, что Санкт-Клаус должен побывать в 800 млн домов по всему миру.

Если бы он занял место в самолете Boeing-747, пролетев аналогичное расстояние без использования экологически чистого авиационного топлива, это оставило бы в воздухе 184 тыс. тонн CO2. Исследователи заверили детей, что Санкт-Клаус действует в несколько ином пространственно-временном континууме и, как ожидается, будет двигаться со скоростью, близкой к скорости света. Ученые полагают, что у него есть 34 часа, чтобы доставить подарки.

Санта живет на Северном полюсе со своей женой миссис Клаус в доме площадью 232 кв. м. Температура в месте проживания волшебника опускается до минус 40 градусов Цельсия. Ученые установили, что его резиденция обогревается за счет возобновляемых источников энергии. Более того, Санта-Клаус старается, чтобы миллионы подарков, которые он доставляет по всему миру, были экологически чистыми. Эльфы, усердно работающие в мастерской над изготовлением подарков, используют материалы, пригодные для вторичной переработки, и не добавляют батарейки, чтобы избежать отходов. Санта считает, что последующая переработка игрушек или совместное использование — это очень устойчивое решение, которое поможет решить проблему отходов на планете. Когда его эльфы вынуждены вырубать деревья, чтобы делать игрушки, они обязательно сажают еще одно, чтобы их производственный процесс стал углеродно-нейтральным.