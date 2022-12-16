Исследование: инопланетяне не видят признаков разума на Земле

Идея разумной внеземной жизни давно захватила как ученых, так и общественность. В мире возникает множество теорий о том, что может быть, а может и не быть в глубинах космоса. Недавнее исследование израильских ученых выдвинуло новое объяснение того, почему инопланетяне не посещали нашу планету. Эксперты считают, что пришельцы пока не получили никаких доказательств присутствия разума на Земле.

Исследователи посылают сигналы в космос с 1930-х годов, поэтому у инопланетян даже не было времени, чтобы получить сообщение или ответить на него. Автор исследования Амри Вандель считает, что любому ответному сообщению потребуется еще больше времени. По сути, сигналы с нашей планеты достигли только звезд в радиусе 50 световых лет от Земли. На Млечном Пути должно быть более 100 млн технологически развитых планет, чтобы хотя бы одна цивилизация получила послание от людей, пояснил ученый.

«Если цивилизации не очень многочисленны, то контакт состоится через нескольких сотен или тысяч лет», — подчеркнул Амри Вандель.

Препринт его статьи опубликован на arXiv.