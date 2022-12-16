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1 час назад

Ученые выяснили, что жизнь в фекалиях привела корабельных червей к успеху

Газета.Ru

Одна из эволюционных ветвей корабельных червей адаптировалась к жизни в отверстии, заполненном собственными фекалиями. Статья об этом опубликована в Marine Biodiversity.

Ученые: жизнь в фекалиях привела корабельных червей к успеху
Фото: Meg DalyMeg Daly

Корабельные черви в действительности являются двухстворчатыми моллюсками, которые селятся в затонувшем дереве и питаются им. Их характерной чертой является прогрызание в дереве глубоких ходов, в результате чего оно постепенно превращается в труху. Теперь ученые выяснили, что одна из этих групп червей хорошо себя чувствует среди фекалий.

«Есть две проблемы, с которыми приходится сталкиваться каждому морскому существу: получать чистую воду для доставки кислорода к жабрам, и избавляться от своих отходов. Потому что никто не хочет жить в собственных экскрементах. Тем не менее эти моллюски в них живут и процветают», — поясняет Джанет Войт из Филдсовского музея.

У большинства корабельных червей из раковины торчат два выходных и выходных сифона, которые выходят из дерева наружу, но у этой группы фекальный сифон короткий, и потому отходы остаются в древесном проходе. Видимо, их иммунная система научились с ними справляться и предотвращать заболевания.

У ученых есть две теории, зачем это нужно моллюскам. С одной стороны, фекалии могут служить маяком для личинок своего вида, чтобы образовывать плотные однородные колонии. С другой стороны, оболочка их фекальных сифонов обладает особыми свойствами и позволяет поглощать больше кислорода, что дает выживать там, где другие группы моллюсков гибнут. За счет этого эти корабельные черви чрезвычайно успешны. Ученые разместили в разных точках мирового океана экспериментальные деревянные детали и извлекли их спустя некоторое время. В генеалогическом древе моллюсков есть шесть основных ветвей, и каждый древесный опад, который был просверлен так сильно, что его можно было раздавить рукой, оказался просверлен видом из той ветви, которая способна выживать в фекалиях.

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