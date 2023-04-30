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Пять надежных сайтов для скачивания игр и программ на Android: APK, APKx

В Google Play Store можно найти много различных приложений, но далеко не все из них доступны для загрузки. Некоторые удаляются из-за нарушения тех или иных правил площадки, другие имеют региональные ограничения, третьи были удалены по просьбе самих разработчиков. К счастью, Play Store — не единственное место, где можно скачать приложения. Портал makeuseof.com рассказал о лучших платформах для скачивания apk-файлов на Android.

Пять надежных сайтов для скачивания игр и программ на Android: APK, APKx
© ТАСС

APKMirror

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APKMirror — наверное, одна из лучших площадок для скачивания apk-файлов. Она принадлежит той же команде, что руководит известным порталом Android Police, и это само по себе гарантирует безопасность. Сотрудники APKMirror проверяют файлы перед тем, как они попадают на сайт, и синхронизирует криптографические подписи новых версий приложений с предыдущими. Кроме того, совершенно новые приложения сравниваются с другими продуктами их разработчиков, чтобы подтвердить легитимность.

APKPure

Самый большой мейнстримный конкурент APKMirror. APKPure запустился примерно в то же время и предлагает схожий уровень безопасности: от антивирусного сканирования файлов до проверок криптографических подписей. Если администрация хоть немного сомневается в происхождении приложения, то оно ни в коем случае не попадет на сайт. Помимо этого, на APKPure нет модифицированных apk — опять же, в целях защиты пользователей.

APK Downloader

APK Downloader работает немного иначе: это функциональная копия Play Store, которая никак не зависит от сервисов Google. Платформа подтягивает приложения прямо из официального каталога, включая метаданные — но при этом вам не нужно использовать сам магазин Google. Вы не найдете здесь ничего удаленного или запрещенного, однако APK Downloader может пригодиться в качестве альтернативы Play Store, если возникнет необходимость.

Yalp Store

Если вы хотите максимально обезопасить себя от кражи персональных данных, которой грешит Play Store, можно попробовать Yalp Store: он стягивает с площадки те же самые приложения, но совершенно без посредников. А именно, без почты и аккаунта Google. Более того, если на вашем устройстве разблокирован root-доступ, Yalp Store способен обновлять приложения в фоновом режиме автоматически, не запрашивая подтверждения.

APKHere

APKHere пригодится тем, кто ищет apk на иностранных языках: на китайском, немецком, японском, русском и многих других. Англоязычных приложений на платформе тоже много, но акцент сделан именно на зарубежных разработчиков. Команда магазина ручается за безопасность файлов, но не может гарантировать безопасность самих приложений: загружайте их на свой страх и риск.

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