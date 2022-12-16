Космонавты РФ не выйдут в открытый космос до конца года

До конца этого года российские космонавты уже не выйдут в открытый космос, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе переговоров специалист подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) спросил у космонавта Сергея Прокопьева, мешает ли ему оборудование, нужное для выхода в открытый космос. На что Прокопьев ответил, что мешает, но его можно не убирать, если скоро состоится новый выход.
«До Нового года точно внекорабельной деятельности не будет, насколько я знаю», - сказал специалист.
После этого Прокопьев решил, что в таком случае оборудование все-таки стоит убрать.
Напомним, 15 декабря произошла утечка из системы охлаждения «Союза МС-22». Это произошло из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за инцидента был отменен выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.