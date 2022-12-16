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1 час назад

Температура на корабле "Союз МС-22" достигла 30°С из-за поломки системы охлаждения

Газета.Ru

Температура на борту пилотируемого космического корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, достигла 30°С из-за неисправности в системе охлаждения. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты из Центра управления полетами намереваются отрегулировать систему вентиляции, чтобы охладить воздух на борту. Также космонавтам предстоит проверить исправность системы управления движением и навигацией (СУДН).

Ранее стало известно, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин во второй раз не смогли выйти в открытый космос с борта Международной космической станции. В «Роскосмосе» объяснили это техническими неполадками на пристыкованном к станции корабле «Союз МС-22». В трансляции NASA было показано, что из корабля бьют фонтаны технической жидкости.

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В свою очередь исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что повреждение обшивки корабля «Союз МС-22» могло произойти из-за попадания микрометеорита в радиатор, что может повлечь изменение температурного режима приборно-агрегатного отсека корабля.

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