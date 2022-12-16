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51 минуту назад

Huawei Mate 50 Pro признали лучшим смартфоном для селфи вместе с iPhone 14 Pro

Газета.Ruиещё 1

Специалисты DxOMark протестировали фронтальную камеру смартфона Huawei Mate 50 Pro и поместили ее на первое место.

DxOMark назвали лучший телефон для селфи
Фото: Газета.руГазета.ру

В ходе тестирования фронтальная камера Huawei Mate 50 Pro набрала 145 баллов, благодаря чему смартфон занял первое место рейтинга, встав на одну строчку с iPhone 14 Pro. При этом ранее основная камера китайского флагмана также возглавила рейтинг DxOMark со 149 баллами, в то время как iPhone 14 Pro набрал лишь 146.

Селфи-камера в Huawei Mate 50 Pro представлена датчиком с разрешением 13 Мп и поддерживает видеосъемку в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Специалисты DxOMark отметили, что Mate 50 Pro выдает на селфи правильный оттенок кожи, а фото и видео могут похвастаться хорошей экспозицией и динамическим диапазоном. При этом камера показывает высокий уровень детализации, благодаря чему объекты на снимке получаются четкими. Также в качестве преимуществ были названы точный баланс белого и высокая глубина резкости при видеосъемке.

При этом фронтальная камера смартфона также имеет и свои недостатки. Так, иногда при низкой освещенности объект может «потерять» текстуру, а на видео можно заметить большое количество шума или ореолы.

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