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1 час назад

Ученые выяснили, что древние кавказцы охотились с помощью дротиков из кремня и обсидиана

Газета.Ru

Древние жители Северного Кавказа применяли составные стрелы и дротики из обсидиана и кремня для охоты на животных. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Ученые выяснили, как охотились древние кавказцы
Фото: Газета.руГазета.ру

Эти выводы были сделаны после изучения артефактов из Мезмайской пещеры, а также навесов Сосруко и Псытуаже на территории российского Северного Кавказа. Найденные там фрагменты обсидиановых и кремневых орудий возрастом 20 тысяч лет представляют собой мелкие камешки с остриями, про которые трудно сказать, как именно они использовались. Ученые проанализировали эти острия и следы их износа и выяснили, что в основном они использовались с качестве наконечников метательного оружия — стрел и дротиков.

При этом находки в форме сегментов, треугольников, трапеций и прямоугольников древние люди применяли еще и в качестве боковых (режущих и колющих) вставок в дротики и стрелы, а также в качестве ножей.

С помощью рентгенофлуоресцентного анализа удалось выяснить, откуда древние люди брали один из основных материалов для наконечников — обсидиан. Оказалось, что его добывали в основном из Заюковского месторождения, расположенного в Приэльбрусье. Человек современного вида знал об этом источнике и активно его использовал как на стоянках, удаленных незначительно (около 30 км), так и тех, что отстояли от месторождения на сотни километров. Например, артефакты из заюковского обсидиана изучены в Мезмайской пещере на Северо-Западном Кавказе, расположенной на расстоянии 200-250 км по прямой без учета современного рельефа.

Анализ найденных костей показал, что охота велась преимущественно на горных туров и козлов. Иногда добычей становились другие крупные животные вроде благородных оленей и кабанов, но встречаются и кости зайцев и барсуков.

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