Голландцы отказываются вводить техническое эмбарго против Китая

Что представляет собой национальная безопасность, должны определять сами американцы. Но общеизвестно, что технологии производства чипов для чисто военного применения обычно имеют десяти-пятнадцатилетнюю давность. Технология, используемая для производства таких чипов, все еще может быть продана Китаю. Искусственный интеллект требует самых передовых чипов. Они изготавливаются с помощью EUV и поэтому не производятся в Китае. Но эти чипы просто продаются, в том числе и китайцам. У американских производителей чипов нет проблем с Китаем в качестве покупателя. Питер Веннинк Исполнительный директор ASML Holding NV