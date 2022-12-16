Голландцы отказываются вводить техническое эмбарго против Китая

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1 час назад

Голландская ASML не хочет прекращать экспорт в Китай по велению США

Ferra.ru

Питер Веннинк, исполнительный директор ASML Holding NV, голландского производителя полупроводникового оборудования, усомнился в том, что давление США на Нидерланды с целью заставить их принять новые правила, ограничивающие экспорт в Китай, имеет смысл.

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Фото: Ferra.ruFerra.ru

Он сказал, что под давлением США правительство Нидерландов уже ограничило экспорт самых современных литографических машин ASML в Китай с 2019 года, что, по его словам, пошло на пользу американским компаниям.

В то время как 15% продаж ASML приходится на Китай, у американских поставщиков оборудования для чипов "этот показатель составляет 25, а иногда и более 30%", – заявил Веннинк.

В ответ на заявления США о том, что передовые чипы, принадлежащие Китаю, представляют угрозу национальной безопасности из-за военного применения и роста изучения искусственного интеллекта, Веннинк сказал:

Что представляет собой национальная безопасность, должны определять сами американцы. Но общеизвестно, что технологии производства чипов для чисто военного применения обычно имеют десяти-пятнадцатилетнюю давность. Технология, используемая для производства таких чипов, все еще может быть продана Китаю. Искусственный интеллект требует самых передовых чипов. Они изготавливаются с помощью EUV и поэтому не производятся в Китае. Но эти чипы просто продаются, в том числе и китайцам. У американских производителей чипов нет проблем с Китаем в качестве покупателя. Питер Веннинк Исполнительный директор ASML Holding NV

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