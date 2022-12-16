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1 час назад

Motorola представила самый бюджетный флагман с чипом Snapdragon 8 Gen 2

Газета.Ru

Китайская компания Motorola представила флагманский смартфон Moto X40 на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2. Это самый бюджетный смартфон с флагманском чипом 2023 года, сообщает портал Android Authority.

Представлен самый бюджетный флагманский смартфон 2023 года
Фото: Газета.руГазета.ру

Новинка оснащена 6,7-дюймовым OLED-экраном разрешением Full HD+ и частотой обновления 165 Гц. Moto X40 получил основную и ультраширокоугольную камеры с разрешением 50 Мп каждая, а также 12-мегапиксельный телеобъектив с двойным оптическим приближением. Фронтальная камера представлена сенсором на 60 Мп.

В отличие от некоторых конкурентов Moto X40 также оснастили поддержкой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и быстрой проводной — на 125 Вт. Заявлено, что для зарядки аккумулятора емкостью 4600 мАч на 50% достаточно 7 минут.

Moto X40 в минимальной конфигурации 8/128 ГБ оценили в 3,4 тыс. юаней (около 31,3 тыс. руб.), в то время как максимальная версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища обойдется уже в 4,3 тыс. юаней (около 39,6 тыс. руб.). Смартфон будет доступен в Китае с 22 декабря. Ожидается, что на глобальном рынке Moto X40 появится в начале следующего года.

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