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13 минут назад

Samsung высмеяла Apple

Lenta.ru

Samsung выпустила рекламу, в которой высмеяла Apple. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Samsung высмеяла Apple в новом рекламном ролике
Фото: Скриншот Скриншот

Журналисты обратили внимание на рекламный ролик, появившийся в китайской соцсети Weibo. Реклама приурочена к ЧМ-2022 в Катаре. По сюжету видео на трибунах стадиона «сидят» смартфоны Samsung и, складываясь и раскладываясь, запускают «волну». Рядом с ними находятся iPhone, которые лишены такой возможности, из-за чего на экранах устройств демонстрируется грустный смайлик.

«Пришло время собраться вместе», — гласит слоган рекламного видео. Авторы 9to5mac отметили сообразительность маркетологов корейской компании, которые высмеяли конкурента из-за отсутствия складных девайсов в его линейке.

«Я признаю, что это неплохая реклама Samsung, по крайней мере, по сравнению с некоторыми другими попытками поиздеваться над iPhone», — отметили журналисты.

Также авторы заметили, что, несмотря на попытки Samsung, потребители в мире не настолько заинтересованы складными девайсами — в отличие от новых смартфонов Apple.

В начале сентября Samsung выпустила рекламный ролик, в котором намекнула на преимущества складной конструкции своих флагманов. В ходе видео авторы перечислили функции, которых нет в устройствах Apple.

Наука и техника,Apple,
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