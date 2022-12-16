В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
45 минут назад

Биологи обнаружили тандем грибков-убийц фиговых деревьев

Газета.Ru

Ученые обнаружили грибок фиговых деревьев, который оказывает вредоносное воздействие только в тандеме с другим. Об этом сообщает Нагойский университет.

Биологи обнаружили тандем грибков-убийц фиговых деревьев
Фото: Zi-Ru Jiang and Hisashi KajimuraZi-Ru Jiang and Hisashi Kajimura

Во многих странах количество фиговых деревьев сокращается. Традиционно считается, что одной из причин является грибок Ceratocystis ficicola, который передается жуком Euwallacea interjectus. Теперь японские ученые выделили другой грибок, Fusarium kuroshium, который сам по себе безвреден, но разрушает фиговые деревья, если развивается вместе с C. ficicola.

Чтобы определить, связаны ли грибки с повреждением фиговых деревьев, авторы работы заразили саженцы инжира различными комбинациями грибков, собранных с жука E. interjectus. На деревья контрольной группы они высадили грибок Neocosmospora metavorans, который встречается в широком диапазоне растений-хозяев, включая авокадо и кофе.

Некоторые саженцы получали только один из трех грибков, а одна группа получала комбинацию F. kuroshium и C. ficicola. Как и ожидалось, саженцы, инфицированные C. ficicola, увяли, в то время как две другие группы, инфицированные только N. metavorans или только F. kuroshium, - нет, что свидетельствует о том, что эти два гриба не вредны для фиговых деревьев сами по себе. Однако в комбинированной группе F. kuroshium и C. ficicola саженцы увяли менее чем через две недели после заражения и имели большую площадь мертвой древесины. Из этого ученые сделали вывод, что F. kuroshium и C. ficicola образуют вредоносный для фиговых деревьев симбиоз.

Ранее ученые нашли в темном шоколаде токсичные металлы.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители