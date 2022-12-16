Биологи обнаружили тандем грибков-убийц фиговых деревьев

Во многих странах количество фиговых деревьев сокращается. Традиционно считается, что одной из причин является грибок Ceratocystis ficicola, который передается жуком Euwallacea interjectus. Теперь японские ученые выделили другой грибок, Fusarium kuroshium, который сам по себе безвреден, но разрушает фиговые деревья, если развивается вместе с C. ficicola.

Некоторые саженцы получали только один из трех грибков, а одна группа получала комбинацию F. kuroshium и C. ficicola. Как и ожидалось, саженцы, инфицированные C. ficicola, увяли, в то время как две другие группы, инфицированные только N. metavorans или только F. kuroshium, - нет, что свидетельствует о том, что эти два гриба не вредны для фиговых деревьев сами по себе. Однако в комбинированной группе F. kuroshium и C. ficicola саженцы увяли менее чем через две недели после заражения и имели большую площадь мертвой древесины. Из этого ученые сделали вывод, что F. kuroshium и C. ficicola образуют вредоносный для фиговых деревьев симбиоз.