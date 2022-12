Биологи обнаружили тандем грибков-убийц фиговых деревьев

Фото: Zi-Ru Jiang and Hisashi Kajimura Zi-Ru Jiang and Hisashi Kajimura

Некоторые саженцы получали только один из трех грибков, а одна группа получала комбинацию F. kuroshium и C. ficicola. Как и ожидалось, саженцы, инфицированные C. ficicola, увяли, в то время как две другие группы, инфицированные только N. metavorans или только F. kuroshium, - нет, что свидетельствует о том, что эти два гриба не вредны для фиговых деревьев сами по себе. Однако в комбинированной группе F. kuroshium и C. ficicola саженцы увяли менее чем через две недели после заражения и имели большую площадь мертвой древесины. Из этого ученые сделали вывод, что F. kuroshium и C. ficicola образуют вредоносный для фиговых деревьев симбиоз.