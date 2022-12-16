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1 час назад

В США массово погибают хвойные: в чем причина

Ferra.ru

Ученые обнаружили рекордное количество мертвых елей в штате Орегон, что является тревожным признаком того, как засуха и климатический кризис “опустошают американский запад”.

В США массово погибают хвойные: в чем причина
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Недавнее воздушное исследование показало, что более миллиона акров леса содержат деревья, погибшие от стресса, усугубленного многолетней засухой. Дэниел ДеПинте, руководитель программы воздушной съемки в Лесной службе США, заявил, что в этом году наблюдалась самая высокая смертность елей в этом регионе за всю историю.

С июня по октябрь он и его коллеги несколько раз сканировали склоны с самолетов, подробно описывая разрушения на цифровых картах.

"Масштабы этого явления огромны", - сказал ДеПинте. "Многие люди думают, что изменение климата влияет только на ледяные шапки или какие-то низко расположенные острова, но на самом деле оно влияет прямо у нас на заднем дворе"

По его словам, если эта засуха из-за изменения климата продолжится, и “мы будем продолжать игнорировать то, что природа показывает нам по всему миру”, то не стоит ждать ничего хорошего.

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