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16 минут назад

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 12 mini подешевел в российских магазинах на 35%

Газета.Ru

Стоимость iPhone 12 mini в российских магазинах резко сократилась. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru. Если на старте продаж смартфон в базовой комплектации стоил 70 тыс. руб., то теперь его можно найти в продаже менее чем за 45 тыс. руб.

Снятый с производства iPhone резко подешевел в России
Фото: AppleApple

Таким образом, цена на iPhone 12 mini упала на 35%. При этом смартфон уже в ближайшее время может вовсе пропасть с прилавков — его производство было прекращено, и теперь магазины распродают остатки.

Релиз iPhone 12 mini состоялся в 2020 году во время ежегодной презентации Apple. Смартфон получил OLED-дисплей на 5,4 дюйма, процессор Apple A14 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. Гаджет оснащен двойной камерой и аккумулятором на 2227 мАч.

Эксперт рассказал, как продлить жизнь смартфону

Ранее на YouTube-канале Max Tech было опубликовано видео, на котором показали рендеры с возможным дизайном iPhone 15 Ultra. Судя по изображениям, iPhone 15 Ultra может сохранить многие элементы дизайна от моделей предыдущего поколения. При этом задняя крышка смартфона получит скругленное 2.5D-стекло вместо плоской панели, как в актуальных моделях iPhone.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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