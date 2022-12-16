Снятый с производства iPhone резко подешевел в России

Стоимость iPhone 12 mini в российских магазинах резко сократилась. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru. Если на старте продаж смартфон в базовой комплектации стоил 70 тыс. руб., то теперь его можно найти в продаже менее чем за 45 тыс. руб.

Фото: Apple Apple

Таким образом, цена на iPhone 12 mini упала на 35%. При этом смартфон уже в ближайшее время может вовсе пропасть с прилавков — его производство было прекращено, и теперь магазины распродают остатки.

Релиз iPhone 12 mini состоялся в 2020 году во время ежегодной презентации Apple. Смартфон получил OLED-дисплей на 5,4 дюйма, процессор Apple A14 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. Гаджет оснащен двойной камерой и аккумулятором на 2227 мАч.