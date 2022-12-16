Предсказана стоимость спутниковой связи от Apple

Apple может оставить услугу использования экстренной спутниковой связи бесплатной или брать за нее до 10 долларов в месяц. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Авторы медиа предположили, сколько будет стоить функция экстренной спутниковой связи от Apple (Emergency SOS). Во время презентации iPhone 14 в компании отметили, что услуга будет бесплатной в течение двух лет после приобретения смартфона, но не уточнила ее будущую стоимость.

По словам журналистов, Apple может взять пример с компании Garmin, которая предоставляет подобный способ коммуникации под названием InReach. В рамках ежемесячной подписки стоимостью 14,95 долларов пользователь получает возможность совершать неограниченное количество экстренных и 10 несрочных вызовов.

«Сервис Apple является более простым», — отметили авторы, предсказав, что стоимость подписки составит 5-10 долларов, или около 300-600 рублей.

Кроме того, через два года Apple может начать брать деньги за конкретные случаи использования функции экстренной связи. Кроме того, есть вероятность, что компания включит этот сервис в свою подписку Apple One.

Также Apple может оставить сервис бесплатным. Специалисты отметили, что после описанных в СМИ случаев успешного использования Emergency SOS американская компания получает позитивные упоминания и пиар.