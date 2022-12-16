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48 минут назад

Описано влияние пандемии коронавируса на экологию

Lenta.ru

Пандемия коронавируса в значительной степени повлияла на экологию, причем, как в позитивном, так и в негативном ключе. С одной стороны, улучшилось качество воздуха, с другой — увеличилось количество мусора из-за роста популярности доставок. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

Описано влияние пандемии коронавируса на экологию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Известно, что на период самоизоляции качество воздуха существенно улучшилось, правда по ее окончании все постепенно вернулось к своим исходным значениям, — напомнила эколог. — Но вот что можно сказать однозначно: стало в разы больше доставок, а значит упаковочного мусора. Люди быстро привыкли к такому удобству и поэтому их количество не сильно снизилось после открытия магазинов».

Не стоит забывать и про вал одноразовых медицинских отходов. Несмотря на то, что, как отметила Леванова, часть людей пользовалась многоразовыми масками, это несильно повлияло на общие показатели.

«После пандемии мир почти сразу вошел в экономический кризис и кризис энергоносителей. Это в какой-то мере повлияло на воздух. Потому что тех же самых авиаперелетов стало в разы меньше, что конечно же сказалось на количестве выбросов, в частности парниковых газов», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в 2023 году гуманитарные кризисы станут еще обширнее по всему миру. Усугубит катастрофу глобальное изменение климата, предрекли специалисты Международного комитета спасения (International Rescue Committee, IRC) в своем исследовании.

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