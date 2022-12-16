Описано влияние пандемии коронавируса на экологию

«Известно, что на период самоизоляции качество воздуха существенно улучшилось, правда по ее окончании все постепенно вернулось к своим исходным значениям, — напомнила эколог. — Но вот что можно сказать однозначно: стало в разы больше доставок, а значит упаковочного мусора. Люди быстро привыкли к такому удобству и поэтому их количество не сильно снизилось после открытия магазинов».