Астрономы нашли две потенциально обитаемые экзоземли

Международная группа астрономов из Института астрофизики Канарских островов обнаружила недалеко от Солнечной системы две экзопланеты, которые могут быть обитаемыми.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics. Планетам дали названия GJ 1002 b и GJ 1002. Они вращаются вокруг красного карлика GJ 1002, который находится на расстоянии менее 16 световых лет от Солнечной системы. Эти планеты имеют такую же массу как и Земля, их орбита находится в обитаемой зоне звезды.