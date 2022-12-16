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19 минут назад

Астрономы нашли две потенциально обитаемые экзоземли

Газета.Ruиещё 1

Международная группа астрономов из Института астрофизики Канарских островов обнаружила недалеко от Солнечной системы две экзопланеты, которые могут быть обитаемыми.

Астрономы нашли две потенциально обитаемые экзоземли
Фото: Sci-News.comSci-News.com

Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics. Планетам дали названия GJ 1002 b и GJ 1002. Они вращаются вокруг красного карлика GJ 1002, который находится на расстоянии менее 16 световых лет от Солнечной системы. Эти планеты имеют такую же массу как и Земля, их орбита находится в обитаемой зоне звезды.

По словам ученых, планеты, подобные Земле, очень распространены в космосе. GJ 1002 b требуется около 10 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг звезды, GJ 1002 c — 21 день. Красный карлик - маленькая и слабая звезда, поэтому ее зона обитаемости немного смещена и находится ближе к звезде. Команда продолжит изучать планеты в будущих работах.

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